Così i "Santi Bevitori" raccontano il 2025

L’anno inizia a parlar di Dio e scienza, accoppiata certamente stramba che, però, nelle parole di una stella acquisisce attendibilità e irresistibile fascino. Gennaio è nel pensiero che diventa sembianza e quindi volto dell’astrofisica Margherita Hack nella nuova Agenda effigrammi venti25, realizzata dalla Compagnia dei Santi Bevitori da un’idea di Filippo Giaconi (che dei Santi Bevitori è la mente) con la mano creativa di Claudia Toci di Glica Studio, che si arricchisce, com’è ovvio, dei restanti undici mesi dell’anno che verranno rappresentati da un uomo o da una donna di lettere, scienza, cinema, musica, arte e cultura in genere. Elemento distintivo che caratterizza l’uscita (che si accompagna anche di un calendario e di una shopper in cotone in coordinato) sta tutto in un neologismo coniato da Giaconi, gli ‘effigrammi’ appunto. "Lo spunto sono i noti calligrammi di Apollinaire, quei componimenti poetici da guardare oltre che leggere – spiega – cui ho aggiunto l’effigie, l’immagine che ritrae un certo personaggio. È un gioco che mi diverte e che faccio da anni. Poi, non tanto tempo fa, Claudia Toci sposò questa mia idea e nacque così lo spunto per l’agenda. È il terzo anno che la proponiamo: un personaggio per ciascun mese dell’anno, per ognuno dei quali ho scelto una citazione che mi ha colpito o ho ritenuto per diverse ragioni significativa. Poi le parole del singolo personaggio vengono piegate sul suo volto e ne nasce un effetto strano ma d’impatto. C’è un filo rosso che lega questa esperienza grafica e passa dagli antichi carmi greci fino ad arrivare alla poesia visiva degli anni Settanta. Un percorso di ricerca complicato, che racchiude un mondo nascosto di arte, con tracce di mail art, movimento dadaista, poesia visiva". Nella lista dei personaggi ‘effigrammati’ troviamo Virginia Woolf (febbraio), Umberto Eco (marzo), Gianni Rodari (aprile), Sandro Pertini (giugno), Frida Kahlo (luglio), Marilyn Monroe (agosto), Georges Simenon (settembre), Franco Battiato (ottobre), Rita Levi Montalcini (novembre) e Pier Paolo Pasolini (dicembre). A guadagnarsi la copertina lo scrittore Andrea Camilleri (cui è dedicato all’interno il mese di maggio) e il suo Montalbano, a omaggiare la ricorrenza del centenario dalla nascita dello scrittore siciliano che cadrà proprio nel 2025.

"I personaggi – conclude Giaconi – sono frutto di una mia scelta, alcuni comparivano anche nell’agenda 2024, altri sono stati selezionati ad hoc. Le scelte delle citazioni sono in base ad affinità elettive. Alcune vogliono restituire una summa dell’opera dell’artista, del suo modo di vedere il mondo, altre sono invece frutto di una mia personale sensibilità". L’agenda che esce col marchio Santi Bevitori è disponibile on line, sia sui maggiori circuiti di ecommerce, che sul sito dell’editore (santibevitori.it) al prezzo di 15 euro; disponibili anche calendario (12 euro) e shopper (7 euro).

linda meoni