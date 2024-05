Corsi e laboratori di teatro al centro Funaro. I gruppi in scena fino al 15 giugno: tutte le serate

Fino al 15 giugno al Funaro di Pistoia, c’è un fitto calendario di appuntamenti con le dimostrazioni di lavoro dei laboratori annuali di teatro e non solo, dedicati a tutte le fasce possibili di pubblico. Centinaia di iscritti di ogni età, ogni anno, a corsi di teatro, equilibrismo e giocoleria e scrittura sperimentano percorsi di consapevolezza, divertimento, conoscenza delle proprie capacità espressive e diventano protagonisti attivi dell’attività del teatro, oltre che spettatori. Oggi, in Via del Funaro, è possibile frequentare diciotto laboratori stagionali dedicati a persone dai 6 ai 90 anni, con una proposta pensata per la diversa abilità: teatro, scrittura, circo per bambini, giovani, adulti, anziani e diversamente abili a cura di Sara Balducci, Stefano Bertelli, Romina Breschi, Gianni Cascone, Rossana Dolfi, Ornella Esposito, Elena Ferretti, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Francesca Sarteanesi, Silvia Todesca. Dopo le dimostrazioni di lavoro l’appuntamento sarà per il 14 ottobre prossimo quando riprenderanno i corsi (con la prima settimana aperta e gratuita previa preiscrizione). Per coloro che sono già stati iscritti è possibile aderire dal 20 maggio e fino al 14 luglio, per i nuovi interessati preiscrizioni aperte dal 15 luglio. Il calendario prevede appuntamenti pressoché quotidiani, ciascuno dedicato a una diversa specialità. Il prossimo è venerdì (ore 21) con la dimostrazione del laboratorio senza tempo condotto da Massimo Grigò, sabato (ore 18 e 21) ancora Grigò con i lgruppo adulti e domenica 26 maggio (ore 18 e ore 21) con i ragazzi del laboratorio adolescenti condotto da Rossana Dolfi. Il calendario completo su teatridipistoia.it; biglietti a 5 euro acquistabili alla biglietteria del Manzoni o al Funaro.