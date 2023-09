Corsi di Assistenza e Soccorso a Agliana: Un'Opportunità alla Misericordia

"Mettiti al servizio della comunità!". Con questo slogan, la confraternita della Misericordia di Agliana, promuove un corso per soccorritori di livello base e un corso di primo soccorso pediatrico, aperti a tutta la popolazione (è richiesto di aver compiuto 16 anni di età), che permettono, a chi lo vorrà, di diventare volontario dell’ente. Gli interessati, dopo aver frequentato un periodo di formazione, potranno avvicinarsi al mondo del volontariato socio-sanitario, entrando a far parte della grande famiglia dei volontari della Misericordia di Agliana. Entrambi i corsi, completamente gratuiti, mirano a fornire nozioni base riguardanti il sistema 118, inoltre verranno insegnate le tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza sanitaria e verrà rilasciata l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (Dae), attraverso lezioni, tenute dai formatori della Confraternita, che possono rivelarsi utili nella vita quotidiana. I corsi, inoltre, hanno lo scopo di far conoscere l’associazione e le sue molteplici attività, in campo sociale e sanitario.

"I futuri volontari – spiega il governatore della Misericordia, Franco Benesperi - potranno scegliere di svolgere anche attività non strettamente legate all’ambito dell’emergenza socio-sanitaria, come la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa, il servizio di centralino, collaborare nelle attività di segreteria o nella raccolta delle buste delle offerte". Il corso per soccorritore di livello base, previa iscrizione obbligatoria, inizierà martedì 10 ottobre, alle ore 21, nella sede sociale in piazzetta della Misericordia e proseguirà per tutto il mese, con lezioni ogni martedì e giovedì. Le iscrizioni si possono effettuare sia recandosi in sede, sia utilizzando il modulo on line reperibile su Facebook e sul sito internet della Misericordia. Il corso di primo soccorso pediatrico, invece, si svolgerà in un’unica serata, che i partecipanti potranno scegliere fra il 3 ottobre o il 7 novembre, ore 21, durante la quale saranno illustrate le tecniche di disostruzione sia nel lattante, sia nel bambino. Per ulteriori informazioni, incluse le attività nelle quali saranno impiegati i nuovi volontari, è necessario rivolgersi alla sede operativa dell’ente, telefono 0574.710225, email: [email protected].

Piera Salvi