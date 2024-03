Corsa podistica. Memorial . Becheri

Il Trofeo Città di Montale, in programma domenica prossima 17 marzo, non è solo una corsa podistica, ma è soprattutto l’occasione di una passeggiata nei luoghi più panoramici nelle colline montalesi, un sorta di vetrina per le bellezze del territorio che ogni anno attrae centinaia di partecipanti anche dai centri vicini. L’ottava edizione viene svolta domenica perché non ha potuto aver luogo nel novembre scorso a causa dell’alluvione, ma gli organizzatori intendono mantenere anche negli anni prossimi la collocazione nel mese di marzo. La manifestazione è organizzata come negli anni passati dall’associazione podistica "Aurora Montale", dal Gruppo Podismo Trekking Camminate della Croce d’Oro di Montale e dal Comune di Montale. La partenza è alle ore 9 da piazza Matteotti e ci si può iscrivere anche prima del via ufficiale. Il percorso è di 14 chilometri per la gara competitiva mentre può avere una lunghezza variabile, dai 7 ai 14 chilometri per chi voglia interpretare l’evento come una gradevole passeggiata. L’itinerario è molto suggestivo perché si inerpica per le colline sopra l’abitato di Montale tra Fognano e Striglianella e combina caratteri impegnativi per gli agonisti con aspetti paesaggistici per chi voglia semplicemente godersi una camminata. Il percorso previsto potrebbe avere qualche variazione a causa delle frane che si sono verificati nelle stradine tra Tobbiana e Striglianella, ma non si prevedono grossi cambiamenti. La manifestazione porta anche la denominazione di Memorial Pierpaolo Becheri, in ricordo di uno dei pionieri del podismo a Montale, tra i fondatori del gruppo Aurora. L’ultima edizione è stata vinta da Niccolò Chiti (in foto) del Team Alpi Apuane.

Giacomo Bini