Coppia morta nell’alluvione, giovedì 9 i funerali a Lamporecchio

Lamporecchio (Pistoia), 7 novembre 2023 – Si svolgeranno giovedì prossimo i funerali della coppia di Lamporecchio morta nell'alluvione che ha colpito anche la Valdinievole. L'auto nella quale viaggiavano Antonino Madonia, 70 anni, e Teresa Perone, 65 anni, finì la sera del 2 novembre, intorno alle 22, dentro un torrente in località Quercione, tra i comuni di Vinci e Lamporecchio.

L'ondata di acqua e fango fece crollare in un canale parte della strada che la coppia stava percorrendo in auto e anche un piccolo ponte. La massa spostata dall'alluvione si portò via anche il veicolo. I coniugi rimasero dispersi, poi i loro cadaveri furono ritrovati l'indomani a qualche chilometro di distanza, nel territorio di Vinci. Le salme arriveranno giovedì alle 11,30 alla chiesa di Cintolese, frazione di Monsummano Terme. Alle 14.30 è in programma la funzione religiosa e, a seguire, i corpi saranno tumulati nel cimitero della cittadina termale.