Convegno AGLIANA: ricordare Giacomo Di Napoli, atleta e studente di psicologia

Un convegno per ricordare il giovane aglianese Giacomo Di Napoli, talento sportivo e brillante studente di psicologia, scomparso l’11 luglio 2022, appena ventenne, mentre si preparava ai campionati mondiali di volo in aliante. Oggi, dalle 14.30, al prestigioso Istituto di Scienze Militari Aeronautiche delle Cascine di Firenze si terrà il convegno "L’atleta al centro" organizzato dalla Federazione italiana psicologi dello sport (Comitato regionale della Toscana) con l’associazione "Giak nuotatore volante" fondata dai genitori del giovane, Gennaro di Napoli e Cristina Monzali. Tenuto conto dell’alto valore morale e sociale, l’evento è patrocinato dall’Aeronautica Militare, dalla Regione Toscana, dal Coni Regionale e dal comune di Firenze. Il convegno, che parlerà di "Benessere e prestazione", connubio inscindibile nella crescita dello sportivo, è stato organizzato oggi, 13 ottobre, nell’ambito della settimana della salute mentale, per ricordare Giacomo anche come brillante studente di psicologia: il 31 agosto 2022 gli è stata conferita anche la laurea alla memoria. Il convegno vedrà anche la partecipazione straordinaria del campione di nuoto Lorenzo Zazzeri, del commissario tecnico della nazionale di ciclismo professionistico Daniele Bennati e dello psicologo dello sport Pietro Trabucchi, esperto in resilienza. Sarà lanciato un concorso per l’assegnazione di un progetto di "Psicologia dello sport". Il valore del premio sarà donato dall’associazione e finanzierà la disponibilità di uno psicologo dello sport per circa 20-30 ore per poter lavorare su uno specifico progetto della squadra vincitrice. Al termine del progetto una pubblicazione che sarà portata come buon esempio pratico ai futuri eventi della Federazione italiana psicologi dello sport.

Piera Salvi