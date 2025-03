Controlli sui prodotti: prima vittoria

Ci sarà più trasparenza e controlli sui ‘cibi da laboratorio’. Coldiretti è scesa di nuovo ‘in piazza’ con un lungo corteo, ventimila i partecipanti da tutta Italia, ricca la partecipazione degli imprenditori agricoli pistoiesi e toscani (duemila le presenze da tutta la regione).

E la marea gialla ha ottenuto un primo importantissimo risultato: Efsa - Autorità europea per la sicurezza alimentare ha assicurato che saranno effettuate analisi approfondite e sarà utilizzato ogni livello di studio reso necessario (compresi test pre-clinici e clinici) per ciascun prodotto notificato. Alla manifestazione, c’erano tante fasce tricolori delle amministrazioni comunali: per la provincia di Pistoia era presente Quarrata, con l’assessore Simone Niccolai.