"Controlli effettuati I privati facciano i loro"

Baroncini racconta di aver appreso la notizia del disastro da Paolo Grossi, organizzatore della Baita di Babbo Natale.

"Mi sono precipitato sul posto per sincerarmi delle condizioni delle persone coinvolte. Era in corso un sopralluogo da parte di una delegazione dei gestori dell’evento (tra cui lo stesso Grossi). Mi è stato riferito dai diretti testimoni che durante i rilievi è caduto improvvisamente un pino travolgendo le persone che si trovavano sul posto. Quando sono arrivato ho trovato uno scenario pauroso. Tutti erano lucidi e coscienti. Dopo pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi e i feriti sono stati portati in ospedale per gli accertamenti e le cure. L’amministratore Michelotti è stato portato via con l‘elisoccorso. Mi è stato riferito che tutti sembrano essere fuori pericolo di vita. Mi informo ogni mezz’ora circa le loro condizioni. Alle persone coinvolte e ai loro familiari va la vicinanza dell’amministrazione comunale. C’è ovviamente grande apprensione e dolore per l’accaduto unito alla speranza che i danni alle persone non siano gravi. Vi aggiornerò appena ho notizie certe dalle strutture in cui si trovano adesso. Oggi c’è spazio solo per sincerarsi che le persone coinvolte siano fuori pericolo. Domani il Comune farà una comunicazione ufficiale in merito alla gestione dei circa 7000 alberi di competenza comunale presenti in città al fine di dare corretta informazione alla cittadinanza. In questi anni abbiamo tagliato e rimosso diversi pini laddove le regole ce lo consentivano e gli alberi comunali sono periodicamente controllati e monitorati e laddove possibile interveniamo. Faccio anche un doveroso appello ai privati. Come in quest’ultimo caso del pino a La Salute, in questi giorni di maltempo sono caduti diversi rami ed alberi di competenza non comunale. Una parte sostanziosa del verde presente in città infatti non rientra nel diretto controllo del Comune. Vi terrò aggiornati con i dovuti tempi che una comunicazione ufficiale e non umorale è richiesta a chi rappresenta le istituzioni".

Giovanna La Porta