Contributo per il percorso di studi

Da martedì 20 agosto a venerdì 20 settembre 2024 gli studenti residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese o le loro famiglie potranno presentare domanda per ottenere un incentivo economico alla frequenza scolastica. Gli studenti che potranno fruire del beneficio dovranno essere di età minore di 20 anni, da compiersi entro il 20 settembre del 2024. Requisito essenziale è che il loro nucleo familiare abbia un Isee inferiore a 15.748,78 euro. Il contributo sarà riservato agli studenti iscritti, per l’anno scolastico 2024-2025, a una scuola secondaria di primo o secondo grado (scuole medie o superiori), sia statali che paritarie private o paritarie degli enti locali. Sono inclusi anche gli iscritti a un percorso di formazione professionale in una scuola di formazione professionale di secondo grado o in un’agenzia formativa. Le domande dovranno essere presentate, entro la finestra temporale che va da martedì 20 agosto a venerdì 20 settembre 2024, tramite Spid/Cns/Tn Cns/Cie con procedura telematica del Comune di Serravalle, disponibile al seguente indirizzo: https://serravallepistoiese.simeal.it/sicare/benvenuto.php

In caso di difficoltà per la presentazione delle domande o per ottenere ulteriori informazioni, è possibile telefonare, tutti i i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, ai numeri 0573.917433 oppure 0573.917421. Si può anche utilizzare la mail [email protected]

Sono previsti controlli (successivi all’assegnazione del contributo) sulla reale entità della documentazione di spesa. I beneficiari del contributo dovranno quindi conservare le fatture o gli scontrini di acquisto dei libri scolastici e di tutto l’altro materiale scolastico acquistato.