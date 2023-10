Contributo agli affitti. Ecco 300mila euro dal Comune di Pistoia. I requisiti necessari

Contributo agli affitti: ci sono 300mila euro dal comune di Pistoia. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023. Una misura, come detto, sostenuta interamente da risorse comunali con un impegno di 300mila euro. "L’Amministrazione – spiega il sindaco Alessandro Tomasi – è intervenuta per garantire il fondo ritenendolo uno strumento di indubbia efficacia finalizzato ad evitare situazioni emergenziali ben più impattanti sul tessuto sociale. Abbiamo quindi garantito autonomamente il massimo delle risorse che potevamo impegnare per dare questo sostegno alle famiglie". "Quest’anno – aggiunge la vicesindaco Anna Maria Celesti - abbiamo triplicato gli sforzi ritenendo prioritaria tale misura che va in aiuto ai cittadini titolari di un contratto di locazione nel pagamento dell’affitto e che si va ad aggiungere agli altri strumenti già attivi sul fronte sociale".

Per gli interessati, c’è tempo fino a lunedì 23 ottobre. I soggetti in possesso dei requisiti previsti possono partecipare all’avviso pubblico che è consultabile sul sito del Comune, nell’area tematica politiche sociali cliccando su "servizi per l’abitare" e scegliendo l’opzione "chiedere il contributo per il sostegno all’affitto". Per presentare domanda occorre essere residenti nel comune di Pistoia, nell’alloggio per il quale si richiede il contributo, avere un regolare contratto di locazione e un’attestazione il cui valore Isee non sia superiore a 16.500 euro e il cui valore Ise non sia superiore a 32.048,52 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità on line attraverso lo sportello telematico indicato sul sito. Per informazioni, chiamare il 338 4703660 dal lunedì al venerdì, ore 9-12. Per chi non ha gli strumenti necessari a inviare la domanda, è attiva gratuitamente una postazione dotata di smart card alla biblioteca San Giorgio. Per chi ha bisogno di aiuto per compilare la domanda, è possibile rivolgersi alla Bottega della Salute nella sede Spi Cgil in via Gentile (0573 450880) o alla Misericordia di Pistoia in via del Can Bianco (0573 505217).