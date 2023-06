"Contemporaneo" Da oggi riapre il bar

Un importante presidio torna, da quest’oggi, in piazza del Duomo. Come avevamo annunciato su "La Nazione" un paio di mesi fa, si alza nuovamente la serranda nel fondo dedicato a bar all’angolo fra la piazza e via dei Bracciolini. Sul muro l’insegna "Contemporaneo Piazza Duomo" grazie al passaggio di consegne che c’è stato fra la vecchia proprietà del bar "Michi", locale oramai presente nel cuore del centro storico da oltre un decennio, e Paolo Ducceschi, assieme alla sua famiglia, già proprietari di Villa Parri e del ristorante "Contemporaneo". Una chiusura, quella del "Michi", che ha fatto indubbiamente scalpore, trascinandosi dietro di sé anche numerose polemiche e prese di posizione. Adesso, però, si volta pagina e dalle 17 ci saranno i dipendenti dietro il bancone pronti a soddisfare le esigenze dei clienti. "In tutto saranno presenti 6-7 persone a lavorare – ricorda Paolo Ducceschi – è una bella sfida che vogliamo far partire nel migliore dei modi: era sicuramente brutto vedere una piazza splendida come la nostra con poca vitalità e vogliamo sicuramente tenere attivo il cuore della città. Non faremo una vera e propria inaugurazione, ma ci sarà soltanto una cantante ad accompagnarci in questo debutto e poi, da venerdì, regolare orario di apertura dalle 8 alle 24 per sei giorni la settimana e chiusura prevista per il lunedì". Una giornata lavorativa che sarà scandita anche dal cambio di servizio per la clientela: si partirà al mattino con caffetteria e colazioni, passando per il light lunch finendo con gli aperitivi e cena gourmet. Non mancheranno i dehors esterni per avere più posti a disposizione e per godersi la bellezza di piazza Duomo sorseggiando un cocktail.

S.M.