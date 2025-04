Consorzio Apm. Le iniziative di ’Enjoy Tuscany’

PISTOIA

L’inizio del mese di aprile si annuncia carico di iniziative per la promozione del territorio da parte di Confcommercio, tramite il Consorzio Turistico Città di Pistoia, in collaborazione con il Consorzio Apm. Eventi, tour e attività tutte finalizzate ad accrescere la cultura e la conoscenza dei luoghi. Si inizia domani e venerdì 4 aprile, quando a Pistoia arriverà l’influencer Marta Di Muro per un tour che si immergerà tra le tradizioni, l’architettura e l’enogastronomia pistoiese. Il secondo appuntamento è previsto per martedì 8 aprile: si tratterà, in questo caso, della partecipazione al Workshop organizzato da Toscana Promozione Turistica “Sharing Tuscany”, in programma a Fivizzano. L’occasione giusta per promuovere le peculiarità pistoiesi. Infine, da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile, si svolgerà l’Educational Tour intitolato “Alla scoperta di Pistoia e del Montalbano – Le colline di Leonardo e dei Medici”, con il coinvolgimento dei Comuni di Pistoia e del territorio del Montalbano, e con le Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano. Parteciperanno 14 tour operator provenienti da tutta Italia. In programma ci sono itinerari tra arte, natura, storia e degustazioni enogastronomiche.

Tutte queste iniziative rientrano nell’ambito del progetto “Enjoy Tuscany 24/25”, che prevede il contributo della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, e si svolge in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

"Attività – è il commento del presidente del Consorzio Turistico Città di Pistoia, Paolo Cavicchio – che nella loro eterogeneità vogliono rappresentare un valore aggiunto per i nostri territori, così ricchi di cultura, arte, tradizioni enogastronomiche, suggestioni paesaggistiche. Far conoscere sempre di più questo patrimonio all’esterno è la chiave migliore per valorizzarlo".