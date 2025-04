Consegnato un veicolo alla Croce Verde

Nuovo mezzo a disposizione della Croce Verde di Pistoia. E’ un Fiat Doblo. A rendere possibile questa importante consegna è stata la generosità di diverse aziende locali, coordinate da Progetti del Cuore, da sempre in prima linea per promuovere la mobilità solidale in Italia. Il veicolo, consegnato in comodato d’uso gratuito, sarà impiegato per accompagnare anziani e persone con disabilità a visite mediche, centri diurni e per qualsiasi altra esigenza di trasporto, migliorando la qualità della vita di tanti cittadini e delle loro famiglie. La Croce Verde di Pistoia – spiega una nota – è così sollevata dai costi di manutenzione del mezzo, potendo concentrare le proprie risorse sul supporto alla collettività.

"Per Progetti del Cuore garantire il diritto alla mobilità significa migliorare concretamente la vita delle persone – spiega Daniele Ragone, amministratore unico di Progetti del Cuore – . Questo nuovo mezzo rappresenta un passo avanti verso una città a misura di tutta la comunità, dove nessuno si sente escluso. Ringrazio di cuore i volontari della Croce Verde di Pistoia e chi ha reso possibile questo importante traguardo" Progetti del Cuore società benefit, è un punto di riferimento per le aziende che vogliono realizzare il bene della propria comunità e legare la propria immagine alla cura del territorio. Si occupa infatti di rendere possibili i servizi erogati da Comuni ed associazioni di volontariato alle fasce più deboli della popolazione, in modo particolare bambini, cittadini diversamente abili ed anziani.