Confcommercio: "Bene i lavori, ma serve un cronoprogramma certo"

"Sulle prossime opere pubbliche a Cutigliano l’amministrazione comunale ha raccolto le nostre osservazioni: ora chiediamo un cronoprogramma certo, per diminuire al massimo i disagi per le imprese e le associazioni che organizzano eventi". È quanto ricorda Confcommercio Pistoia e Prato, intervenendo sul Progetto aree interne e sulle relative tempistiche per i lavori su Piazza Catilina e Piazzale Sant’Antonio.

"Abbiamo già avuto modo di constatare che i lavori non andranno a ricadere sul periodo estivo, ma verranno divisi in due tranche. Per Piazzale Sant’Antonio parliamo di opere dal 1 giugno al 1 luglio, tali da non impattare sui posti auto in questo periodo, e destinate poi a riprendere dal 7 settembre. Quel giorno inizieranno anche i lavori per Piazza Catilina. La conclusione del cantiere è ad oggi ipotizzata per la fine di novembre 2025 e il collaudo entro maggio 2026".

"Nel corso dell’ultima riunione con l’amministrazione, che ringraziamo per la disponibilità e l’ascolto, abbiamo dunque chiesto che il cronoprogramma diventi certo, e sono state avanzate proposte in ordine ad un servizio con movieri e navetta, per facilitare gli spostamenti".

"Le opere di riqualificazione - conclude Confcommercio - sono certamente un elemento che arricchisce il territorio e lo rende più funzionale. In Piazzale Sant’Antonio verranno realizzati per la prima volta anche bagni pubblici, un’altra importante novità che accogliamo con favore. Ora monitoreremo costantemente, per assicurarci che i disagi siano minimi e che i tempi vengano rispettati".