Concerto della Leonardo in piazza Nelson Mandela Musica, letture sui diritti, ballo e street art

C’è molta attesa per l’evento musicale di oggi, mercoledì 31 maggio, a partire dalle ore 18, che si terrà nella piazza Nelson Mandela, nel quartiere delle Fornaci. Questo appuntamento di fine anno scolastico è promosso e organizzato dall’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci e si intitola: "Leonardo in Piazza", ed è aperto agli applausi di tutti. Dopo il saluto della dirigente scolastica Ester Fagni ci sarà la musica, con le esibizioni degli allievi e delle allieve dell’indirizzo musicale, ci saranno le letture, tratte dai grandi nomi per i grandi diritti quali Martin Luther King, Nelson Mandela e Gandhi, ci sarà il concerto con la Body Percussion, ci saranno balli e canti.

"L’obiettivo che l’Istituto si propone – si legge sulla nota di presentazione – è quello di sensibilizzare gli studenti, le famiglie e

l’intero quartiere della città sui temi dei diritti, sul significato dell’uguaglianza e sull’importanza della collaborazione per unire non solo gli alunni di diverse età, ma anche di coinvolgerli alla valorizzazione dell’agire come cittadini responsabili, per favorire il loro successo formativo. L’iniziativa ha come scopo anche la rivalutazione del territorio attraverso l’arte, la musica

e la cultura".

Gli studenti delle classi dell’istituto comprensivo hanno partecipato alla scenografia dell’evento di oggi in collaborazione con l’associazione Art in the Park con tecniche di street art.

Saranno presenti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, l’assessore all’istruzione Benedetta Menichelli e le diverse realtà del quartiere: gli scout laici della Cngei, l’associazione Intrecci con la Camposanpiero e con il Colibrì.