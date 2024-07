Con Oppicelli per parlare di funghi

La sua è una delle voci più autorevoli in tema micologico, la sua presenza una di quelle più attese da chi del mondo dei boschi e dei suoi ‘frutti’ – funghi e tartufi – ha fatto una autentica passione. Stiamo parlando di Niccolò Oppicelli (foto dal suo profilo Fb), giornalista e micologo professionista, studioso del mondo dei funghi nonché direttore di riviste ed eventi del settore, che sarà all’Orsigna, a La Buca in piazza, nel pomeriggio di sabato 20 luglio (ore 16) per un incontro sul tema funghi a trecentosessanta gradi, dalla ricerca di porcini e finferli, alle curiosità del bosco, all’importanza ecologica di questi organismi. L’iniziativa rientra nel più ampio calendario delle iniziative per il ventennale dalla morte di Tiziano Terzani, a cura dell’associazione culturale Orsigna con il Comune di Pistoia (ingresso libero e gratuito). Per la stessa rassegna, laboratorio di Tai-Chi nella natura domenica 21 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, con cerimonia del tè insieme a Francesco Parretti, insegnante Tai-chi. L’evento, con prenotazione obbligatoria, è dell’associazione La Compagnia del Bosco. Sempre domenica 21 luglio, dalle 15 alle 17, laboratorio sul riconoscimento e sull’uso di erbe spontanee con Valentina Fatichenti, prenotazione obbligatoria.