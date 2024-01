Con Discover Pistoia una città che brilla

La strada è tracciata, anche per questo 2024, prova che ogni felice collaborazione ha ragione di rinnovarsi con ancor più vigore anche all’inizio di un nuovo anno. Torna così l’abbinamento gratuito de La Nazione, edizione di Pistoia, con l’urban magazine "Discover Pistoia" pubblicato dalla Giorgio Tesi Editrice: domani, sabato 6 gennaio, chi si recherà in edicola acquistando una copia del quotidiano riceverà gratuitamente il giornale dedicato a eventi, arte, cultura e società "in salsa pistoiese". E di spunti da cogliere approfondendo le attività e le proposte delle realtà di casa nostra sfogliando il magazine ce ne sono tantissimi. A partire dai due eventi che per "Discover" fanno la parte del leone in questo gennaio, la tradizionale discesa della Befana dei vigili del fuoco di Pistoia, iniziativa nata dall’idea di Luciano Burchietti, qui ritratto dall’occhio fotografico di Nicolò Begliomini per il ciclo "Pistorienses", e l’evento di presentazione del nuovo Naturart "fratello maggiore" di Discover, che si terrà il prossimo 19 gennaio alla Biblioteca San Giorgio.

"Ripassino" sui soggetti che presentano contenuti anche questo mese sulle pagine di Discover, ovvero Pistoia Musei, Musei Civici, Teatri di Pistoia con gli appuntamenti in sala, Giardino Zoologico di Pistoia che anziché parlar di fauna ospite racconta del "mondo di sotto". E poi gli appuntamenti espositivi e non alla Biblioteca San Giorgio, la rubrica "Pistoia com’era" stavolta dedicata alla via Cassia dalla Porta Vecchia a Palazzo Bracciolini con sosta alla Galleria Vittorio Emanuele e la presentazione del ritorno di una rassegna che al suo debutto lo scorso anno ha dimostrato di sapere conquistare i cuori e le menti dei ragazzi e degli adulti, "Le parole di Hurbinek", contestualmente alle celebrazioni per il Giorno della Memoria. Ci sono anche Coldiretti con Campagna Amica che propone un viaggio da uno degli associati e la Fondazione Un raggio di luce che compie venti anni e traccia un bilancio di tanto fare, tra progetti conclusi, in divenire e desiderati.

Ma la redazione della rivista si sofferma anche sulla realtà aziendale Giorgio Tesi Group, raccontando il recente anniversario dei cinquant’anni di attività e lanciando la data del 26 gennaio quale occasione per ospitare l’attore Alessandro Gassman per il progetto Green Heroes, di cui la stessa Tesi fa parte dal settembre 2022. Valdinievole presente ovviamente, con la programmazione di gennaio del Teatro Verdi di Montecatini, del Museo della Carta di Pescia e dei Musei Civici di Monsummano Terme, così come non manca un "remind" sulla Montagna Pistoiese con l’Ecomuseo. Questo e molto di più è "Discover" gennaio 2024. Per scoprire in piena autonomia cosa ha da offrire il magazine della Giorgio Tesi non resta dunque che recarsi in edicola domani e assicurarsi ciascuno la propria copia de La Nazione.

l.m.