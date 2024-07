Comunità energetica. L’impianto è pronto

Attivata la Comunità energetica rinnovabili (Cer), unica nella piana Pistoia-Prato. Si è costituita l’associazione Cer Agliana-Salceto composta da imprenditori e cittadini ed è stato realizzato un impianto fotovoltaico in via Salcetana, dove ci sono anche gli uffici. La Cer Agliana-Salceto è disponibile per l’intera comunità dei cittadini di Agliana e di molti territori dei comuni vicini che sono allacciati sulla medesima cabina elettrica primaria che serve di solito, più comuni. In questo caso si tratta della cabina primaria di via Trento ad Agliana. Chi desidera aderire o avere informazioni può contattare la referente Miriam Marini (in foto) (al 320.1987277) oppure tramite e-mail a [email protected].

"Una novità utile – spiega Miriam Marini – che permette sempre e comunque, risparmi sui costi energetici, di ridurre le fonti energetiche fossili e tutelare l’ambiente. Parteciparvi, permetterà di ottenere i rimborsi sui consumi effettuati, un’opportunità da non perdere e da ben considerare per chi installa sul proprio tetto un impianto fotovoltaico, ma non solo". Per aderire è preferibile avere già un impianto o prevedere di realizzarlo.

"Il concetto alla base della Cer, ovvero di gruppo di autoconsumo, è quello di “autoconsumo collettivo“, o di “autoconsumo virtuale“ – spiegano ancora dalla Cer Agliana-Salceto –, cioè la ottimizzazione di uso dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, utilizzata all’interno delle abitazioni o aziende in modo differenziato, che è diverso e soggettivo in relazione alla modalità e frequenza d’uso di apparecchi elettrici o impianti, che impegnano gli utenti distinti in diverse categorie di produttori. Quelli con impianto fotovoltaico, residenti attivi, che usano apparecchi in modo costante o differenziato nelle diverse fasce orarie e i residenti passivi che fanno uso di energia in fasce orarie nelle quali l’impianto fotovoltaico è improduttivo (si pensi alle fasce serali F2 e notturne F3). Questi ultimi, ricorreranno comunque agli approvvigionamenti assicurati dal loro fornitore alle tariffe determinate dal contratto di fornitura, fisse o variabili, ma che vedranno restituirsi, al momento della chiusura del bilancio di esercizio annuale, una sostanziale somma che andrà a riduzione, dell’approvvigionamento, quale sgravio dei costi non dovuti, per aver evitato il carico e la distribuzione in rete di tali consumi".

L’utente consorziato nella Cer Agliana-Salceto disporrà di un affrancamento dai costi di distribuzione, compensato dal rimborso annuale pari al contributo del costo di trasporto di energia che verrà assicurato dalla sua comunità nelle fasce orarie diurne, grazie alla produzione degli impianti fotovoltaici dei produttori consorziati. Tutti gli utenti collaborano per generare, gestire e condividere energia rinnovabile, avviando, non secondariamente, un virtuoso modo di ottenere rimborsi dal Gestore servizi energetici, ridurre i costi relativi all’abbattimento dell’incidenza del trasporto in rete di energia e ridurre anche i gas clima-alteranti.

Piera Salvi