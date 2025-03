Comunicazione e futuro. Fra etica e innovazione

La comunicazione, fra etica e nuove frontiere. In un mondo, questo, nel quale l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando tutto. "Comunicazione: artificiale o intelligente?", è il titolo provocatorio per un personaggio che di web e di intelligenza artificiale ne mastica assai. Si tratta di Luigi Rancilio, scrittore e giornalista. Già responsabile social per il quotidiano Avvenire, Rancilio sarà a Pistoia martedì primo aprile per una lezione introduttiva a un corso sui linguaggi della comunicazione oggi. L’appuntamento è alle 21 nell’aula magna del seminario vescovile. Un corso informativo aperto a giovani, ma anche a meno giovani, desiderosi di apprendere e approfondire le forme comunicative tradizionali e quelle innovative. Il corso è aperto anche a tutte le associazioni. "Scrivere, parlare, condividere" - questo il titolo generale del corso - è una iniziativa messa in piedi da Acli provinciali con Tvl e Diocesi di Pistoia e Pescia. Il corso si svolgerà in quattro serate, a cadenze settimanali, del prossimo maggio. "Il tentativo – spiega Tommaso Braccesi per conto degli organizzatori – è preparare animatori della comunicazione che in campo ecclesiale e civile possano a loro volta aiutare la formazione, in parrocchie e associazioni, di tante altre persone verso un uso consapevole e critico dei mezzi contemporanei di comunicazione. Nulla va demonizzato, neppure l’Intelligenza Artificiale, ma tutto va saputo conoscere e leggere affinché tutto possa servire per la crescita di persone e comunità, non per le loro manipolazioni". Le quattro lezioni di maggio si terranno (sempre 21) all’emittente tvl dove ci sarà il modo per lezioni non solo frontali ma anche laboratoriali.

Il 7 maggio (su comunicazione e informazione) interverranno Domenico Mugnaini direttore di Toscana Oggi con Marta Quilici giornalista di Tvl e i giovani del gruppo parrocchiale di Montecatini Terme. Il secondo incontro, martedì 13 maggio, sarà su “etica e valori cristiani. Martedì 20 maggio terzo incontro sul "social media per il bene comune". Ultima tappa il 27 maggio (Narrazione e storytelling) con Bernard Dika di GiovaniSì e Simone Gai giornalista di tvl.