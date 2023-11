Comuni e colore allerta, le posizioni: "Servono le valutazioni dei tecnici"

Giallo, rosso, verde alle allerte meteo nessuno sa più che colore dare e sul tema i sindaci si dividono. La posizione più netta è stata presa dal sindaco di Montecatini Luca Baroncini che ha tirato in ballo la polemica portata avanti dal sindaco di Prato: "Non sono d’accordo con la posizione presa da Biffoni – ha detto Baroncini – perché oggi la precisione delle previsioni è migliorata e quello che è successo la scorsa settimana è qualcosa che è andato oltre alle previsioni stesse". Più moderata invece la posizione del sindaco di Larciano, che oggi insieme a Lamporecchio si trova a fare i conti con un bilancio pesantissimo nella Valdinievole est. "Da sindaci – ha detto Lisa Amidei – non abbiamo le competenze tecniche per decidere o sapere qual è il colore giusto da dare all’emergenza, per quello ci affidiamo ai tecnici". Il sindaco di Buggiano Daniele Bettarini argomenta in modo tecnico. "L’allerta arancione promulgata – spiega Bettarini – è solo per il rischio idrogeologico dunque anche se prudenziale, ma è pertinente anche perché la situazione della scorsa settimana ha indebolito tanti argini e compromesso il reticolo minore. Anche se le piogge non fossero torrenziali, potrebbero fare grandi danni". Il presidente della Provincia Luca Marmo ricorda che "sono chiusi dei tratti sulla Sp 9 e la Sp 31 Marliana. A oggi per ripristinare la sicurezza serve 1 milione di euro".

Arianna Fisicaro