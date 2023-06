Compleanno speciale Nonna Cosetta fa 100

Nonna Cosetta ha compiuto 100 anni. Grande festa alla casa di riposo Villa Chiara a Pracchia, in provincia di Pistoia, per un compleanno e un traguardo speciale. Cosetta Sacchetti ha soffiato sulla candelina numero 100 e a festeggiarla, oltre alla famiglia, c’erano Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, Roberto Rimediotti, assessore ai servizi socio-sanitari del comune di San Marcello Piteglio e Franca Conte, presidente Arat (Associazione residenze anziani Toscana) e titolare della struttura. Nata a Firenze, il 5 giugno 1923, in Borgo Sant’Apostoli, Cosetta si descrive come "curiosa sin da piccola" e ricorda la bellezza del "tempo trascorso con nonna Teresa mentre lavorava i suoi cappelli di paglia. Aveva un taccuino dove segnava quante trecce servivano per fare i cappelli e quanti soldi doveva dare alle lavoranti. Ricontrollavo i suoi conteggi, segnalandole gli sbagli. In quel momento, non posso dimenticare, quanto si arrabbiava".

"La mia più grande aspirazione era diventare maestra – continua – ma non ho potuto realizzare il mio sogno. Sono però riuscita a frequentare dopo le elementari, due anni di scuola femminile alle Leopoldine, dove le ragazze, oltre alle materie di cultura generale, imparavano a cucire, rammendare e ricamare, per essere avviate al mondo del lavoro". Il suo è un racconto di vita e sorride quando parla di Aldo. Era un zragazzo alto, atletico, con un ottimo senso dell’humor. Ci sposammo il 29 aprile 1944 quando la guerra non era ancora finita. Durante la cerimonia suonò l’allarme per un imminente bombardamento, ma riuscimmo a diventare marito e moglie". Fecero un viaggio di nozze inusuale: andarono dai parenti di San Casciano in bicicletta. Cosetta ha trovato una seconda famiglia nella casa di riposo che la festeggia e che si è unita a lei e alla famiglia per questo traguardo di vita.