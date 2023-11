Compagni di squadra e di vita: "Abbiamo scavato a mani nude"

Uniti dallo spirito di squadra, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte. Ma uniti anche oltre l’aspetto sportivo, fino a diventare quasi una famiglia. E così, quando hanno saputo che un loro amico era in difficoltà, si sono immediatamente mobilitati, arrivando nel luogo della tragedia per dare una mano. Ragazzi grandi e grossi, ma mossi da buon cuore e sani principi. Sono gli atleti del Rugby Pistoia che ieri, appena saputo che la casa di un loro compagno di squadra era rimasta colpita da una valanga di sassi, alberi detriti e fango a causa di una bruttissima frana, si sono precipitati a Montemagno, una frazione collinare di Quarrata dove lo l’amico sportivo abita insieme alla famiglia, rimboccandosi le maniche per portare il loro aiuto.

A mani nude hanno spostato i grossi detriti che hanno devastato il perimetro antistante l’abitazione, cercando di liberarla, per quanto possibile, anche dal fango che l’aveva avvolta e inondata.

"Ci è sembrato importante arrivare subito a dare una mano", racconta con semplicità Matteo Sordi, atleta del Rugby Pistoia circondato da alcuni suoi compagni. Tutti coperti di fango e sudore, solo che questa volta non si tratta di una battaglia per l’ovale ma di una catastrofe. "Adesso c’è bisogno davvero di fare squadra, e il nostro spirito è sempre quello: fare gruppo, lavorare insieme, provare a risolvere i problemi". Del resto, non è la prima volta che gli Orsi si rendono protagonisti di gesti di solidarietà del genere. Certo è che questa volta lo scenario che si è presentato davanti agli occhi degli sportivi soccorritori è stato terribile. "Dall’alto è franato un pezzo di bosco e ha portando via con sé quella che era la strada, i muretti di contenimento, le piante - spiegano i rugbisti -. Molto del materiale si è andato a scagliare contro la casa devastando anche la zona antistante. E poi fango. Fango che è ancora alto, ma cercheremo di portarlo fuori dalla loro abitazione per permettere alla famiglia del nostro compagno di poterci tornare ad abitare". La frana che ha colpito la piccola frazione di Montemagno, nella zona collinare di Quarrata, ha avuto luogo nella notte tra giovedì e venerdì a seguito delle intensissime piogge che hanno martoriato tutto il territorio della città del mobile.

Lo smottamento in questione ha coinvolto due abitazioni, una a monte e una a valle della strada, anch’essa inghiottita dalla potenza della frana. Per fortuna non si sono registrati feriti, solo una buia devastazione. Squarciata dal raggio di sole di una squadra vera, al di là del campo.

Gabriele Acerboni

Alessandro Benigni