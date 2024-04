Minaccia e aggredisce la compagna con una roncola, lei si rifugia nell’auto di un passante: arrestato

Pistoia, 19 aprile 2024 – Minaccia e aggredisce la compagna con una roncola di circa 35 centimetri. Lei si rifugia nell’auto di un passante. Arriva una volante della polizia e l’uomo sale sul furgone e cerca di darsi alla fuga. Fermato dopo un breve inseguimento, è stato portato in questura e poi arrestato per violenza privata e denunciato per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.

È successo nella periferia di Pistoia. Tutto è iniziato con una chiamata al 112. Un passante ha notato una coppia che litigava animatamente in strada e ha deciso di lanciare l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe salita sul veicolo condotto dal proprio compagno mentre si trovava in un bar e sarebbe stata aggredita e minacciata dal predetto con una roncola. La vittima è riuscita a scendere dal mezzo rifugiandosi nell’auto di un passante dopo vari tentativi che trovavano l’opposizione del compagno. La donna è stata portata al pronto soccorso. Prognosi di sette giorni.

Il conducente della vettura in cui la donna si era rifugiata si è recato in questura per denunciare il danneggiamento del proprio mezzo e la violenza subita, visto che l’uomo avrebbe colpito l’auto e impedito la fuga prima dell’arrivo degli operatori.

In seguito all’arresto, gli agenti hanno trovato nella casa dell’uomo anche una serie di armi che sono state ritirate in via cautelare: nell’abitazione sono stati rinvenuti tre fucili, una rivoltella, due pistole ad aria compressa e alcune munizioni. La roncola utilizzata dall’uomo per minacciare la compagna è stata sequestrata.