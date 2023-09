Commosso addio. Alla pioniera. Maria Braccesi

Si è spenta ieri nella sua casa di via Buonafonte, in Porta al Borgo, nell’abbraccio di tutta la sua grande famiglia, la signora Maria Paola Braccesi. Avrebbe compiuto 94 anni il primo dicembre. Malata da tempo, ha affrontato le sue sofferenze con lucidità e presenza, forte dell’amore di cui era circondata. Maria Paola era stata una pioniera fra le donne cittadine che lavoravano e si dedicavano alla famiglia: era stata ostetrica e assistente sanitaria dei pediatri pistoiesi e aveva visto la nascita dei primi asili nido della città. Era la figlia del senatore Giorgio Braccesi e la sorella di Massimo, che fu sindaco di Cutigliano.

Il marito, l’avvocato Alberto Turco, morì nel 1996. La signora Maria Paola lascia la sorella Elisabetta e tre figli: Cecilia Turco, avvocato e presidente del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, Simona, oggi in pensione e a lungo funzionaria del Comune di Pistoia, e Giacomo, dirigente di banca. Nonché le adorate nipoti e gli amatissimi pronipoti. Una grande famiglia che la piange con dolore e con dolcezza e che ringrazia, per le amorevoli cure, il medico di Maria Paola, il dottor Armando Bottacci e tutto il servizio cure palliative, in particolare il dottor Braccia e l’infermiere Luigi. L’addio è fissato per oggi, alle 17, nella chiesa della Misericordia. Maria Paola riposerà nel cimitero della Misericordia. All’avvocato Cecilia Turco, e a tutti i suoi familiari, va l’abbraccio della nostra redazione.

Lucia Agati