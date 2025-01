Commerciali e un impiegato. Un fisioterapista esperto

Si ricerca un addetto commerciale per la gestione e sviluppo clientela, ordini e gestione post vendita. Richiesta disponibilità alla presenza a fiere in Italia. Ottime capacità relazionali e di negoziazione. Buona conoscenza lingua inglese. Preferibile esperienza. Contattare Elena Zanni all’indirizzo [email protected] In tutta la Toscana si ricercano cinque agenti di commercio per Nims, società del gruppo Lavazza, per distribuzione prodotti. Anche prima esperienza. Contattare Simone Sodini al 331 2101593 oppure via e-mail a [email protected] Si ricerca, infine, fisioterapista per prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree di motricità, conseguenti a eventi patologici di varia eziologia, congenita o acquisita. Necessaria iscrizione all’albo professionale e laurea in Fisioterapia. Si offre contratto part time a 20 ore settimanali. Contattare il numero 0574 775190 o scrivere una mail a [email protected]