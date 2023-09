Come diventare un clown. A teatro per stare insieme

Il teatro comunale Il Moderno propone tanti laboratori, come piccoli viaggi conoscitivi nei diversi linguaggi del teatro e come forma di socializzazione, scambi e connessioni. Nel foyer del teatro si è svolta la conferenza stampa per presentare le attività per la stagione 2023-2024. Una ricca offerta formativa per tutte le età, rivolta a chi ha voglia di imparare, conoscere, costruire nuove relazioni, con tante opportunità per appassionati, curiosi o per chi ha voglia di mettersi in gioco. "Clown teatro", condotto da Andrea Sabatini è per adulti (principianti e avanzato). Si propone come percorso per conoscersi meglio e comprendere i confini comunicativi. "Pongo problemi – spiega Sabatini – perché il clown pone problemi". "Io mi rammendo" è un laboratorio di sartoria e modellismo, condotto da Alice Becheroni dove si impara a progettare e realizzare un abito o un costume. "Ma anche a rammendare, nel senso di ricordare – spiega Becheroni –. La sartoria è un campo che si sta perdendo".

"Schizzo e illustro" è il laboratorio sperimentale sulle tecniche del fumetto, condotto da Raffaele Posulu. Può essere adattato alle esigenze degli iscritti. Per bambini e giovani c’è il laboratorio teatrale a cura della compagnia "Formaggini Guasti" per due fasce di età: da 7 a 11 anni e da 11 a 18 anni. "L’obiettivo – spiega Mirko Gianformaggio – è stimolare la conoscenza di sé, in un territorio in cui c’è tanto da accendere, soprattutto per gli adolescenti". L’artista Giada Mazzini guida il corso di disegno, dai volti ai paesaggi, alla lettura della realtà: "E’ importante partire dalle basi per avvicinarsi all’arte grafica". Ci sono poi i corsi della scuola di musica, che da tempo è gestita dall’associazione "Armonie in villa" con l’obiettivo, fa sapere Marcello Becattini, di un saggio a metà anno. Parallelamente ci sono le lezioni di violino con Giorgia Lucchesi. C’è poi il progetto di teatro avanzato "Oltre il velo di Maya" condotto da Lucia Padovani: "Un progetto che tocca la personalità dell’individuo fino alla drammaturgia e alla messa in scena". Per le iscrizioni i contatti sono sulla pagina Facebook del Moderno, per informazioni: [email protected] "C’è un grande fermento di attività ed è un piccolo orgoglio dell’amministrazione comunale, il cui obiettivo – dice il sindaco Luca Benesperi – è non fermarsi alla stagione teatrale. Anche la caffetteria del teatro aperta è incentivante". I direttori artistici del Moderno, Carlo Coda e Massimo Talone, aggiungono: "Da sempre per noi è fondamentale rendere il Moderno un centro culturale, aperto alle collaborazioni con il territorio".

Piera Salvi