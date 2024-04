Cannabis nella serra di mille metri quadri. Le dosi avrebbero fruttato un milione di euro

Pistoia, 24 aprile 2024 – Due serre, 83 lampade, 1700 piante di cannabis, 2.000 semi in germinazione e 8 arresti. Questa l’entità, tradotta in numeri, dell’operazione conclusa dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Pistoia, in un’azienda agricola di Pescia. Durante il controllo, mirato a combattere il lavoro nero o irregolare, i militari si sono imbattuti in una serra, di 1.100 metri quadrati, al cui interno hanno scoperto una coltivazione illegale di cannabis. La serra era attrezzata con 83 lampade e impianti di irrigazione e umidificazione volti a favorire la crescita degli arbusti, mentre un’adiacente cella, di 16 metri quadrati, era stata adibita all’essiccazione della marijuana prodotta.

Sono così stati sequestrati, oltre alla serra, al locale di essiccazione e alle relative attrezzature, 1.700 piante di cannabis, dell’altezza media di circa 50 centimetri, 100 chili di marijuana essiccata e un semenzaio dove erano stati messi a dimora circa 2.000 semi in germinazione.

Nel corso delle conseguenti perquisizioni, condotte con l’ausilio di personale del Gruppo Pistoia e di un’unità cinofila del Gruppo Pisa, fatti prontamente convergere sul posto dal Comando Provinciale Pistoia, sono stati anche reperiti e sequestrati ulteriori 700 semi di cannabis, 5.000 euro in contanti e 2 bilancini di precisione. Il solo stupefacente essiccato, già pronto per la vendita, avrebbe consentito di immettere sulle piazze di spaccio oltre 100.000 singole dosi, alimentando un giro d’affari illecito, al dettaglio, stimabile intorno a 1 milione di euro.

Otto le persone arrestate (una di nazionalità italiana e sette di origine albanese) e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Pistoia, in quanto ritenute responsabili di illecita coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.