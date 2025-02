Colpi a ripetizione nelle scuole

Ladri in cerca di pochi spiccioli in diverse scuole di Pistoia. L’ultimo intervento della polizia si è verificato nella mattina di lunedì nella scuola dell’infanzia Bertocci, quando le insegnanti una volta aperto il plesso hanno trovato una finestra forzata e ovviamente la macchina che distribuisce il caffè messa a soqquadro per rubare le monete contenute all’interno. E’ solo l’ultimo delle diverse denunce arrivate all’attenzione dell’autorità in queste ultime settimane. I malviventi colpiscono solitamente nel weekend, quando i plessi sono chiusi: nel mirino nè computer nè tablet, ma soldi contanti da prelevare ai distributori di bevande ed alimenti. Non è la prima volta che questo fenomeno s’intensifica: anche in anni passati, i plessi scolastici sono stati oggetto di furti e tentati furti, riportando vari danni alle strutture. Allarmi rotti, finestre e porte spaccate alla ricerca di denaro in contanti che probabilmente non basterebbe neanche per consumare un pasto completo. Nelle ultime settimane colpi del genere sono stati registrati lungo le scuole del viale Adua, nei plessi del centro storico e anche in diversi istituti della prima periferia di Pistoia. Nel 2015 dopo le denunce a raffica di diversi dirigenti scolastici era stata avviata la procedura che avrebbe portato ad attivare in alcuni istituti i dispositivi di collegamento con il Pronto Intervento della Questura. Sistema che evidentemente nei tempi più recenti andrà sicuramente esteso in altri plessi per prevenire danni ad altre scuole.

Michela Monti