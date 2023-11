Colonne Mobili in arrivo dal Piemonte e dal Lazio

Novantacinque volontari della Colonna Mobile della Regione Piemonte stazioneranno al PalaCapitini in zona stadio. Saranno di sostegno alle zone alluvionate in particolare Quarrata e Montemurlo. Già nella serata di ieri è iniziato l’allestimento con uomini e mezzi. "La base della colonna mobile sarà allestita nei parcheggi tra lo stadio Bellucci e il PalaCapitini – ci ha detto ieri sera il vicesindaco Fabrizio Baroncelli, che ha la delega alla protezione civile –. Qui sarà allestita anche la segreteria alla quale rivolgersi. Se necessario metteremo a disposizione anche il parcheggio vicinoal parco di Carabattole". Anche ad Agliana, per il prolungamento dell’allerta meteo, resta aperto il Centro operativo comunale, ed è attivo il numero 0574.6781 per segnalazioni o emergenze. Nonostante Agliana sia stata meno colpita, ci sono circa un centinaio di appartamenti che hanno subito danni. C’è chi è ancora senza corrente e acqua e il Comune sta provvedendo. "Stiamo allestendo nella palestra delle scuole Bartolomeo Sestini – ha comunicato il sindaco – un punto di ricovero per la popolazione alluvionata. In due giorni abbiamo evaso circa mille telefonate e distribuito oltre 1.500 sacchi di sabbia. Ringrazio tutte le persone che si stanno adoperando: la Protezione civile, la Misericordia, tutti i volontari, i tecnici e gli amministrativi. Sono vicino a tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà". Anche ieri è proseguito lo svuotamento dei numerosi garage seminterrati e abitazioni che si sono allagati nella notte tra giovedì e venerdì. Ripristinata ieri verso le 15 l’erogazione dell’energia elettrica nell’area del centro rimasta al buio dalla notte tra il 2 e il 3. L’interruzione ha interessato in particolare piazza Gramsci e una parte di via Matteotti. Era rimasta al buio anche la chiesa di San Piero, dove venerdì non è stata celebrata la messa pomeridiana, mentre ieri mattina si è svolta una messa funebre, illuminando la chiesa con candele e torce. Il centro di ascolto Caritas ‘Don Tonino Bello’ della parrocchia di San Piero si è mobilitato per portare aiuto e conforto ad alcune famiglie della zona di San Niccolò che hanno avuto la casa allagata. Il sindaco ricorda che la consegna dei sacchi di sabbia è a domicilio, previa prenotazione al centralino. Alia, solo per i Comuni coinvolti dagli allagamenti è attiva anche oggi, domenica 5. Per le richieste: 800.888333 da rete fissa, 199.105105 da rete mobile e 0571.1969333 da rete fissa e mobile. A Quarrata è in arrivo la Colonna Mobile Regionale dal Lazio, con un centinaio di persone. Sarà di stanza in piazza Aldo Moro, il Comune ha adibito la palestra di via Torino e di via Santonuovo come appoggio.

Piera Salvi