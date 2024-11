Coldiretti e la benedizione di frutti e trattori

Giornata del Ringraziamento domani a Pistoia, attorno a Piazza Duomo. È la 74esima edizione della ricorrenza che viene festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione per i futuri. Alle 9.15 appuntamento nella Sala Maggiore del Comune, dove saranno ‘celebrati gli 80 anni di Coldiretti 1944-2024’; seguirà la premiazione dei Benemeriti della Coldiretti, con le loro storie: dalla 101enne al frantoiano giovane che tiene in vita il borgo antico. Alle 11, Santa Messa celebrata nella Cattedrale di San Zeno e presieduta dal vescovo Fausto Tardelli.

Non mancheranno la benedizione dei frutti della terra e dei mezzi agricoli, storici e non.