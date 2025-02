Col timbro di Cupido. Una storia d’amore

Quando Cupido colpisce con il timbro invece che con le frecce. La bella storia di Christian e Letizia viene infatti narrata sotto l’egida di San Valentino Poste Pistoia che oggi, tra l’altro, celebra la giornata con due cartoline speciali. Loro sono Christian Barghi, 38 anni specialista commerciale business della provincia di Pistoia, laureato in geografia storica, dipendente di Poste da sempre, e sua moglie Letizia Spinicci, allora studentessa alla facoltà di psicologia, 36 anni, oggi operatrice di sportello a Casalguidi, ma con salde radici sentimentali in Montagna. La loro prima casa è stata a Borghetto. "Con mia moglie ci siamo conosciuti da ragazzini, frequentavamo entrambi le superiori, ci siamo sposati nel 2017 e abbiamo due figli, Leonardo e Achille – racconta Christian –. Mia moglie mi è stata vicina nel mio percorso lavorativo in Poste Italiane: dall’ingresso come sportellista, poi come specialista nella Montagna pistoiese fino alla nuova avventura come specialista business". A dare un brivido spunta l’imprevisto che potrebbe buttare tutto a carte 48: "Nel bel mezzo del covid c’è stata la svolta anche per lei, che lavorava al circolo di Campiglio e, per la mancanza totale di lavoro, fu licenziata. Il momento era veramente difficile, avevamo il mutuo e un bambino piccolo, ma non ci siamo persi d’animo e lei ha provato a candidarsi in Poste Italiane". Ed è in questo frangente che Cupido stacca il suo francobollo più pregiato e lo appone sulla vita dei nostri due protagonisti. "Da lì la svolta – continua il racconto – perché il 1 aprile 2021 è stata assunta come operatrice di sportello: non potevamo crederci, complice la data, abbiamo pensato a uno scherzo, invece era tutto vero e anche lei è entrata nel mio mondo. Ci siamo sempre aiutati e Poste ci ha regalato una splendida opportunità e grazie alla stabilità abbiamo messo in cantiere il nostro secondo figlio, Achille, una gioia immensa".

Intanto Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche. "Un’occasione unica per ogni collezionista – fa sapere – o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro nei quattro uffici postali con sportello filatelico della provincia di Pistoia, online su poste.it; la cartolina puzzle “Game Lover”, al prezzo di 5 euro consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore".

Andrea Nannini