Claudio Coppi e il libro sull’"oro verde" domenica a Palazzo Achilli

La pianta e il frutto, arrivando a quel prezioso "oro verde" di cui la nostra cucina non può fare a meno. Un volume che si propone come guida essenziale per chi desideri approfondire la conoscenza dell’olivo e del suo olio: questo è "Il dono di Atena. L’olivo e l’olio tra storia, tradizione, scienza e salute" di Claudio Coppi (Metilene Edizioni, 2024), al centro di una presentazione pubblica domenica alle 17 nei giardini di Palazzo Achilli a Gavinana, presente l’autore. Ricette, consigli dietetici e considerazioni storiche compongono questo certosino lavoro di ricerca e restituzione alla lettura svolto da Coppi che parte proprio dal mito greco, quello secondo cui la dea Atena avrebbe donato la pianta agli uomini. Oggi la scienza ha rafforzato il nostro legame con la pianta e con i suoi derivati, dimostrandone l’efficacia nella prevenzione e nella cura delle malattie. In particolare l’olio extravergine di oliva, usato in cucina, rappresenta un importante alleato per la salute. Benessere che si unisce al gusto nei piatti della tradizione per i quali nel libro sono riportate anche considerazioni storiche e dietetiche. Un libro che è allo stesso tempo una raccolta di storie e leggende, un trattato di botanica, un compendio di proprietà terapeutiche e un manuale di cucina con consigli per una corretta dieta mediterranea. Questa presentazione, parte calendario di eventi dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è un’occasione unica per immergersi nell’affascinante mondo dell’olivo e dell’olio extravergine di oliva. Claudio Coppi è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e ha conseguito il diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante medicinali. È stato responsabile della ricerca di microinquinanti in matrici ambientali e alimentari, ha diretto l’Unità Operativa di Chimica Ambientale del Servizio Multizonale di Prevenzione della Usl 8 di Pistoia e quindi il Dipartimento provinciale di Arpat, Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale della Toscana.