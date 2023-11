Cinquecento firme per il dottore a Roccon Rosso

È in corso da quasi un mese, nel quartiere della Vergine, una raccolta di firme a cui hanno già aderito cinquecento persone, residenti e non. Il motivo della petizione, che sarà presto inviata all’Azienda Usl Toscana Centro, all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia, alla Società della Salute, e al Comune di Pistoia, è la richiesta di un medico di base che svolga qualche ora di ambulatorio anche nella zona di Roccon Rosso.

I punti di raccolta delle firme sono attualmente quattro: nella Farmacia della Vergine, in via Benedetto Croce e, nelle immediate vicinanze, nel negozio di estetica "Dolce Vita", da "Logos" e nella bottega di alimentari "Da quelle bambine".

Le persone stanno partecipando alla raccolta delle firme con speranza e convinzione. In farmacia, in particolare, il dottore e la dottoresse che ogni giorno si prodigano per i loro clienti, hanno raccolto, nel tempo, le esigenze della popolazione, soprattutto quella anziana, che trova difficoltoso recarsi negli ambulatori, soprattutto del centro, per mancanza di parcheggio, di trasporto e per la presenza, in alcuni casi, delle scale.

Nello stesso edificio in cui si trova la Farmacia della Vergine ci sono già degli studi medici a norma, al pianterreno, con la possibilità di parcheggiare, e dove attualmente svolgono la loro attività professionale due specialisti.

Un medico di base che volesse svolgere qui qualche ora di ambulatorio, avrebbe quindi già pronto, un confortevole punto di appoggio.

I cinquecento firmatari (cifra che sarà senz’altro superata nei prossimi giorni), invitano quindi i medici eventualmente interessati a prendere in considerazione quella che è, di fatto, una comoda opportunità per tutti, pazienti e medici di famiglia e chiedono alle autorità di accogliere questa petizione e aiutarli a raggiungere questo semplice obiettivo.

lucia agati