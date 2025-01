Cinque ponti sotto la lente. Le interrogazioni della Lega: "Il punto sugli interventi"

"Chiediamo all’amministrazione comunale di fare il punto sugli interventi per il consolidamento dei ponti del territorio: un argomento importante, alla luce di quanto successo nel novembre 2023". Lo ha fatto presente Stefano Nigi, capogruppo della Lega, che insieme al compagno di partito nonché consigliere comunale Giancarlo Noci ha presentato una serie di interrogazioni. Atti che sono già all’ordine del giorno e che dovrebbero essere discussi nel prossimo consiglio comunale, lunedì 27 gennaio alle 20.45, per chiedere alla giunta Romiti ragguagli sia sullo stato di alcuni ponti e dei cavalcavia del territorio e delle operazioni di consolidamento. Questo anche alla luce dell’alluvione del novembre 2023, che ha portato il Comune di Quarrata a dare il via libera a interventi in somma urgenza per oltre un milione di euro e che ha messo a dura prova le strutture.

La prima interrogazione del Carroccio chiede conto della sostituzione della spalletta in ferro del ponte sullo Stella in via Larga (riprendendo una mozione del consiglio del 2022) mentre la seconda chiede aggiornamenti sullo stato del ponte di via Bocca di Gora e Tinaia. La terza riguarda il ponte di Tacinaia, danneggiato dall’alluvione: la Lega chiede di conoscere lo stato d’avanzamento dell’iter burocratico di un’opera da 340mila euro ipotizzati. La quarta chiede invece notizie sulla messa in sicurezza del Ponte alle Scalette sul Fermulla, un intervento che l’amministrazione aveva definito importante e prioritario pochi giorni fa. E poi c’è la quinta, che chiede la sistemazione delle spallette del ponte sul fosso Quadrelli in via Nuova.

G.F.