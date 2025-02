Cinque mostre, i musei si mettono in rete

"Il porto sepolto" di Ungaretti, ma non il solito "Porto sepolto" bensì un’edizione esistente in sole 500 copie, con prefazione firmata da Benito Mussolini e stampato su carta filigranata realizzata da Casa Magnani, Pescia. Ma quel volume come nacque davvero? E poi: tutta una serie di oggetti, siano essi di uso quotidiano oppure no, che attraverso ciò che di loro resta – frammenti – raccontano storie di luoghi, connessioni, relazioni. E che oggi tornano a parlare grazie alla realtà aumentata e la modellazione 3D. Queste sono solo due delle cinque mostre a marchio Simup-Sistema Museale Pistoiese che si presenta per la prima volta al pubblico con una proposta espositiva allargata che riunisce per questa volta il Museo di San Salvatore, il Museo d’arte antica in Palazzo Comunale a Pistoia, il Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme e, a Pescia, la Gipsoteca Libero Andreotti e il Museo della carta. Un debutto insomma (fino al 2 giugno), che in molti casi presenta il risultato di un lavoro d’inventario e riordino imponente che ha riguardato molte delle realtà museali coinvolte, permettendo di restituire luce a oggetti e prodotti d’arte rimasti inghiottiti nel buio per anni.

Visitabile nei consueti orari di apertura delle sedi che le a ospitano, la mostra "Nuovi percorsi tra passato e futuro" offre originali prospettive su opere, personaggi ed eventi che hanno segnato la storia del territorio pistoiese nel corso dei secoli. A partire da casi di studio specifici, i cinque musei hanno scelto la strada della ricerca divenuta poi sorta di "storytelling", un percorso che indaga e approfondisce temi specifici. Ieri il primo "tour" istituzionale e i primi tagli del nastro, con i saluti e le presentazioni avvenuti in una gremita Sala Nardi, palazzo della Provincia. "Il percorso che ci ha condotti fin qui – ha detto il presidente della Provincia Luca Marmo – è nato allo scopo di costruire esperienze di rete, figlio di un cammino iniziato in qualche modo con il titolo di Pistoia Capitale Italiana della Cultura nel 2017. Mettiamo insieme musei che fino ad oggi hanno vissuto di vita propria, per dar loro una luce collettiva. Il nostro grazie va a Fondazione Caript e Regione Toscana assieme a tutti coloro che hanno scelto di essere parte della rete. L’auspicio è che al sistema possano aderire ancora nuove realtà museali". "Per questa prima mostra – ha detto Monica Preti, direttrice e coordinatrice scientifica del Simup – abbiamo scelto di sviluppare un itinerario cronologico dall’antichità ai giorni nostri. Tra le adozioni, la Simup Card, ovvero una carta gratuita e valida dodici mesi che permetterò riduzioni sui biglietti per visitare le mostre e le sedi Simup. Infine, a corredo di ogni esposizione, una serie di appuntamenti ed eventi in genere e l’iniziativa ‘Domenica più’ che consentirà di usufruire di un servizio di visita guidata ma anche di bus navetta gratuito per raggiungere tutte le sedi della mostra attualmente in corso". Informazioni e dettagli su sistemamusealepistoiese.it.

linda meoni