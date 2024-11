"Cimiteri trascurati e pochi fondi"

Con la ricorrenza dedicata alla Commemorazione dei defunti, la lista civica Agliana in Comune porta l’attenzione sui cimiteri. "Ancora una volta – dicono dalla lista civica –, ci duole constatare come i cimiteri di Agliana siano stati trascurati e lasciati all’incuria. Nel recente consiglio comunale, alle precise richieste di chiarimenti sulla situazione dei cimiteri, presentate dalla consigliera di Agliana in comune Silvia Pieri (in foto), sono state fornite dall’amministrazione risposte che ci hanno solo parzialmente soddisfatto. Nell’interrogazione della consigliera Pieri – spiegano da Agliana in Comune – sono state evidenziate molte criticità: mancato funzionamento di alcuni lampioni nel vialetto centrale del cimitero Il Giardino, nonché un intero quadro con lampade votive non funzionanti. Proliferazione di erba tra lo strato di ghiaia dei vialetti, paramenti murari ammalorati, pavimenti di cappelle sollevati e colonnati con crepe o con infiltrazioni di acqua, soprattutto nel cimitero di via Bellini, calcinacci caduti in un punto de Il Giardino e lasciati in terra transennati. Disposizione in superficie di tubi dell’impianto idrico e dell’impianto elettrico – proseguono – appuntati semplicemente, senza protezione alcuna, alle ringhiere o fermati ai muri perimetrali. L’assessore preposto ha risposto con tanti “faremo, sarà fatto, dovrà essere fatto“, senza darci rassicurazioni nei tempi e nei modi. L’intenzione di investire 120.000 euro nel triennio 2023-2025 – ricordano infine da Agliana in Comune – era una promessa elettorale. A oggi sono stati stanziati 28.000 euro nel 2024, mentre per il 2025 vi è stato un taglio del 50% delle risorse destinate alla manutenzione di questi spazi, da 85.000 a 45.000 euro".

