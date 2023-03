"Ci avete dato la forza di affrontare questa grande sofferenza"

È stato grande l’omaggio della città alla famiglia di Paolo Bartolini, fondatore, con il fratello Umberto, dello storico negozio Giba di via degli Orafi, aperto negli anni ’50, e poi della più grande diffusione di capi di abbigliamento, il Giba Store, in via degli Orti. Bartolini (foto) aveva 79 anni ed è morto alcune notti fa, all’improvviso, nella sua casa di via dello Specchio. Questo il messaggio che ci ha inviato la famiglia: "Volevamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuti e accolti in un forte abbraccio in questi giorni di grande dolore. Siete stati tanti con la vostra presenza, ma anche attraverso i social, i messaggi e le telefonate, dandoci la forza di sopportare e affrontare questo inaspettato momento. L’amore che ci è arrivato è espressione di quanto di buono abbia lasciato Paolo nei cuori di chi lo ha conosciuto. Desideriamo infine ringraziare la redazione de “La Nazione” per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. I figli Andrea e Barbara e la moglie Cristina".