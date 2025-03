Chiusura parziale sulla Sp632

Sarà chiusa nei giorni 3 e 4 marzo la Sp632, Traversa di Pracchia, nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 13:30. A causa di una serie di sopralluoghi tecnici necessari allo spostamento dei sottoservizi che passano sotto il ponte che unisce la due parti del paese. Dopo l’intervento di consolidamento dell’ottobre 2023 si avvicina la data d’inizio dell’ultima fase dei lavori di cui si iniziò a parlare già dal marzo dello stesso anno. A ottobre seguirono altri incontri con la popolazione, che dettero poi il via libera ai lavori sul ponte della stazione, recentemente conclusi; adesso si arriva a quelli conclusivi dell’intero progetto di messa in sicurezza di entrambi i ponti. " A partire da lunedì 3 marzo e per i successivi cinque giorni la viabilità lungo la Sp632 Traversa di Pracchia, nel Comune di Pistoia, subirà modifiche alla circolazione tra il km 0+700 e il km 0+800. In previsione dell’avvio dei lavori al ponte Melini, infatti, si terranno ulteriori sopralluoghi tecnici per valutare lo spostamento dei sottoservizi in modo da vagliare tutte le eventualità per evitare la chiusura completa della piattaforma stradale. La viabilità sarà consentita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri con la sola eccezione di due fasce orarie, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11:30 alle ore 13:30, durante le quali la carreggiata sarà completamente chiusa al transito per permettere le indagini tecniche. Sarà comunque sempre consentito il passaggio per i mezzi di emergenza e soccorso. È auspicabile che la durata dei saggi sia inferiore rispetto al termine previsto dall’ordinanza pertanto, in caso di riapertura anticipata del tratto viario, sarà data tempestiva comunicazione".

Andrea Nannini