Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas: "Votiamola luogo del cuore Fai"

Il complesso monumentale San Giovanni Fuorcivitas sia luogo del cuore del Fai. Il Comune sostiene la candidatura. Una scelta – spiega una nota – con la quale l’amministrazione conferma "il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico comunale del territorio e promuovendo la raccolta delle firme". Nel caso in cui l’iniziativa andasse a buon fine, la chiesa riceverebbe i finanziamenti per la sua ristrutturazione.

La Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas è una delle chiese zebrate più attrattive della città e costituisce un punto di riferimento fondamentale per il patrimonio storico e artistico pistoiese. La sua candidatura è stata accolta con entusiasmo, registrando già numerosi voti e posizionandosi favorevolmente nella graduatoria generale dei beni segnalati a livello nazionale.

Parte attiva nel comitato "Chiese aperte - We have a dream" che sostiene la candidatura, per incentivare la partecipazione alla campagna, l’amministrazione comunale rende possibile, dunque, la sottoscrizione della raccolta firme in quattro sedi comunali: Pistoiainforma in piazza del Duomo (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13); Iat-Ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza del Duomo (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17); Biblioteca San Giorgio in via Pertini (aperta dal martedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19; il lunedì dalle 14 alle 19, chiuso la domenica); Biblioteca Forteguerriana in piazza della Sapienza (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. È possibile votare anche online dal sito ufficiale del Fai.