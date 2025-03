Che accoglienza al ritorno dall’impresa di Napoli

Da Napoli a Pistoia: quella di domenica è stata anche la giornata del tifo biancorosso. Dopo una settimana tumultuosa come quella scorsa, quando sono emersi con prepotenza i problemi societari che hanno messo a forte rischio la stessa trasferta in terra campana (oltre che il futuro del club, tuttora avvolto nel mistero), i sostenitori del Pistoia Basket avevano un gran bisogno di tornare a sorridere. Nel momento più difficile, la compagine allenata da Gasper Okorn ha regalato alla sua gente la soddisfazione più bella e significativa di una stagione drammatica, in campo e fuori. Per una domenica è stato come rivivere le grandi imprese e l’atmosfera di festa delle ultime due stagioni. "Non c’erano così tanti tifosi fuori dal PalaCarrara nemmeno dopo la promozione in A1", la battuta di capitan Gianluca Della Rosa una volta sceso dal pullman di rientro da Napoli. Napoli dove, nonostante una squadra che potrebbe non riuscire a terminare la stagione e presentatasi al PalaBarbuto con appena tre americani a disposizione e un giocatore (Marco Ceron) firmato in extremis, oltre 50 sostenitori della Baraonda Biancorossa hanno seguito l’Estra, solo ed esclusivamente per l’amore incondizionato nei confronti dei colori biancorossi. Il capolavoro compiuto dalla truppa di Okorn ha scatenato l’esultanza incontrollata del popolo pistoiese presente sugli spalti dell’arena partenopea, incredule di fronte ad una vittoria tanto insperata quanto storica. Qualcuno addirittura non è riuscito a trattenere le lacrime.

Da Napoli la festa si è poi spostata davanti al PalaCarrara per il ritorno della squadra, arrivata in città verso le 21.30. I primi tifosi hanno cominciato ad accapare in zona palazzetto attorno alle 20. Qualcuno insomma ha aspettato in via Fermi anche per oltre un’ora. Prima dei giocatori, ecco il pullman della Baraonda Biancorossa, assieme alla quale ha viaggiato il consigliere Dario Baldassarri (reduce dalle fresche dimissioni dal ruolo di responsabile delle relazioni esterne). Una volta scesi i ragazzi di Okorn, applausi e cori per tutti, in particolare per Gianluca Della Rosa, Gabriele Benetti e Lorenzo Saccaggi. Ma anche gli americani e il coach sono stati ringraziati e inondati dall’affetto del popolo biancorosso. E ovviamente non è mancata la contestazione nei confronti del patron Ron Rowan, con l’invito a vendere e a "liberare il Pistoia Basket". Come un brusco risveglio da un bel sogno, in quel momento ci si è ricordati che, nonostante il miracolo in quel di Napoli, la realtà resta ancora preoccupante.

Francesco Bocchini