Cercasi funzionari. Ci sono 25 posti

Il ministero dell’Interno assume 1.248 funzionari in Italia, di cui 72 in Toscana. Secondo quanto si legge infatti sul bando di concorso, la selezione è per 350 funzionari amministrativi, di cui 22 nella regione Toscana, 514 funzionari economico-finanziari, di cui 25 in Toscana, 49 funzionari statistici, 182 funzionari informatici, di cui 8 nella regione, tre funzionari tecnici e 150 funzionari linguistici, di cui in Toscana uno a Lucca con conoscenza delle lingue francese e arabo, due con conoscenza francese e inglese, uno a Livorno per francese e arabo e altri tre nella regione con conoscenza di inglese e cinese. I requisiti di ammissione variano a seconda del profilo scelto e può essere richiesta laurea triennale o magistrale. Sono previste prove scritte, orali e valutazione dei titoli per i diversi profili professionali. In fase di candidatura la domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale. La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Il punteggio minimo per superarla è fissato a 21.

La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata entro il 26 giugno 2024 tramite il portale di reclutamento www.inpa.gov.it. Per la preparazione al concorso, la Cgil mette a disposizione una biblioteca online dove è possibile trovare video-lezioni, testi da scaricare e quiz di autovalutazione sulle materie d’esame quali diritto, economia, statistica, enti locali. Per informazioni: concorsipubblici.fpcgil.it.