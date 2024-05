"Centrosinistra unito per Del Fante"

Nel salone del circolo Rinascita, Agliana in comune ha presentato la lista dei propri candidati che, con il Pd e Azione-Repubblicani, sostiene la candidatura a sindaco del centrosinistra di Guido Del Fante. La lista civica Agliana in comune, nata nel 2014 dalla collaborazione tra alcuni soggetti politici, associazioni del territorio e numerosi componenti della società civile, si presenta per la terza volta agli elettori, sostenuta da un ampio gruppo di persone che vivono il territorio e inserite nel tessuto associativo del paese. Una squadra che va dai 21 ai 62 anni, di varie professioni, formata da persone impegnate in associazioni di volontariato, nei circoli o in politica. La lista ha il pieno appoggio di Sinistra civica ecologista, Sinistra italiana e Rifondazione comunista che si riconoscono nel progetto che sostiene Guido Del Fante sindaco. Apre la lista Silvia Pieri, 37 anni, ex consigliera comunale di Agliana in comune dal 2014-2019, segue Alberto Guercini, 36 anni, consigliere comunale e capogruppo di Agliana in comune dal 2014 a oggi, nonché presidente del circolo Rinascita. Virginia Ceccarelli, 36 anni, presidente dell’associazione culturale Agliana in comune e fortemente impegnata nel mondo associativo e civico di Agliana. Francois Pesce, 39 anni, iscritto di Sinistra civica ecologista e attivista di Emergency. Stefania Cinzia Becheroni, 62 anni, cresciuta in una famiglia di artisti e attrice amatoriale. Renato Niccolai, 60 anni, volontario della Misericordia di Agliana. Filippo Bucci, 42 anni, appassionato di sport come strumento di inclusione. Massimo Romano, 43 anni, da sempre impegnato nel sociale. Silvia Papi, 47 anni, attiva nel partito della Rifondazione comunista. Giovanni Ulivi, 48 anni, volontario del circolo Arci La Scintilla di San Michele. Francesco Turi, 33 anni, componente del coro polifonico Terra Betinga. Matteo Cicerchia, 26 anni, ha deciso di impegnarsi dopo essere cresciuto in Agliana in comune dalla sua fondazione.

Giulia Pasticci, 42 anni, si è avvicinata ad Agliana in comune per portare il suo contributo alle necessità dei più fragili. Silvia Faltoni, 32 anni, aglianese di adozione pronta a portare la sua esperienza per migliorare Agliana. Massimiliano Nicola Sarno, 52 anni, segretario del partito della Rifondazione comunista di Agliana. Davide Neri, 21 anni, il più giovane, è alla sua prima esperienza politica e ha deciso di impegnarsi per rappresentare i giovani e le loro necessità. "Grazie a Guercini e al suo impegno – affermano i componenti della lista – è stato possibile porre le basi per un centrosinistra finalmente unito. Negli ultimi dieci anni Agliana in comune è riuscita ad ottenere una propria rappresentanza in consiglio comunale, che ha permesso di portare avanti numerose battaglie".

Piera Salvi