Centrosinistra protagonista dopo i tanti ko

Gabriele Galligani

Se quindici giorni fa il grande sconfitto delle elezioni amministrative era stato il centrodestra, adesso il vincitore indiscusso è il centrosinistra che con Riccardo Franchi si riprende la città di Pescia, uno dei centri più importanti non solo della Valdinievole, ma di tutta la provincia. Più che parlare di centrosinistra sarebbe più corretto dire il Pd. Tra l’altro in un contesto generale non certo positivo, come dimostrano i risultati delle grandi città toscane. E questo rende ancora più onore ai Dem. Tra l’altro la vittoria del centrosinistra arriva dopo un periodo di sonore batoste a cominciare da Pistoia e Montecatini Terme.