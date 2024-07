Centri estivi: "Sostegno solo dai quattro anni"

Scuola estiva, una mamma residente nel Comune di San Marcello Piteglio solleva, molto garbatamente, quella che appare una contraddizione dell’amministrazione Marmo, a sfavore di una parte dei genitori dei bambini. "Sono madre di un bambino di 3 anni nel comune di San Marcello Piteglio. –Scrive la donna - I bambini che non hanno compiuto i 4 anni entro il 2024 vengono esclusi dal contributo per i centri estivi che il comune dà alle famiglie, escludendo così una buona fetta di popolazione costretta a pagare una retta intera anche se residente e quindi contribuente in tutte le tasse. Per un mese si arriva a pagare circa 750 euro. Vorrei segnalare che alcuni centri estivi accettano bambini anche di 2 anni perché non hanno abbastanza iscritti. Viene quindi da chiedersi dove vanno questi contributi? Ho scritto naturalmente al Comune di San Marcello Piteglio, ma non ho avuto risposta". In effetti, come viene confermato dal Comune, con delibera fatta nel mese di aprile di quest’anno, i bambini che non hanno compiuto 4 anni nel 2024 non hanno accesso ai contributi che il comune eroga invece per la fascia 4-15 anni. Molti bambini vanno ai centri estivi tutta l’estate e senza neanche il contributo la spesa diventa altissima. Il costo medio di un centro estivo è 130 a settimana". La signora puntualizza aggiungendo che: "I bambini di 3 anni, nati nel 2021, sono circa una ventina e la metà si iscriverebbe almeno per un periodo. Il comune esclude a priori una parte della sua piccola popolazione". L’assessore Roberto Rimediotti: "Rispetto al problema sollevato dalla signora, stiamo lavorando all’individuazione di una soluzione".

Andrea Nannini