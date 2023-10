Centralino Alia sarà fuori uso fino a lunedì

Alia Servizi Ambientali informa tutti gli utenti che per l’intera giornata di domani il call center dell’azienda non sarà attivo a causa di un intervento tecnico che comporterà il blocco degli applicativi utilizzati per la gestione delle chiamate ai numeri 800.888333 (da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). Per segnalazioni e urgenze si invitano i cittadini ad utilizzare Aliapp, la nuova area clienti di Alia, attivabile anche dal portale dell’azienda www.aliaserviziambientali.it, oppure a inviare una mail all’indirizzo info@aliaserviziambientali.it. Il servizio di call center e le linee telefoniche torneranno normalmente attive nella giornata di lunedì 16 ottobre.