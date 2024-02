Centauro all’ospedale dopo lo schianto in moto

Schianto pauroso nel pomeriggio di ieri nei pressi dell’Esselunga in via Provinciale Lucchese. Un giovane ventenne, per cause che sono ancora da accertare con chiarezza, è andato a schiantarsi contro una macchina che transitava in strada. L’incidente è avvenuto nel comune di Pescia, lungo la strada provinciale nei pressi dell’intersezione con via del Paradiso, quando erano da poco passate le 17.

Nell’impatto, avvenuto con la moto sulla parte posteriore sinistra dalla macchina, il ventenne è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è violentemente andato a sbattere a terra. La moto ha subito gravi danni, sull’asfalto sono rimasti pezzi della carrozzeria. Dopo l’allerta lanciata al 112, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Pescia, l’automedica sempre di Pescia e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Uzzano che ha provveduto alle prime cure del caso, sia al conducente della moto che a quello della macchina.

Il giovane in moto ha riportato traumi contusivi e fratture sia agli arti superiori che a quelli inferiori. Impossibilitato a muoversi. Una volta ultimati i primi soccorsi, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Uzzano ha provveduto al trasporto del centauro, rimasto sempre cosciente, in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia per gli accertamenti e gli esami strumentali del caso.

I carabinieri, oltre ai rilievi del caso sulla zona di incrocio fra via Provinciale Lucchese e via del Paradiso, hanno anche gestito la situazione del traffico che, visti i mezzi rimasti in strada, ha subito dei rallentamenti, sia in direzione di Pescia, che verso Lucca.

Stefano Incerpi