L’ultimo saluto a "Xedra", appuntamento per domani. Celebrazione in San Rocco

Quarrata (Pistoia), 9 settembre 2023 – Si svolgerà domani alle 17, nella chiesa di Santa Maria assunta in San Rocco a Pistoia la commemorazione religiosa di Fabrizio Francesco Mannino, il giovane 20enne deceduto per le gravissime conseguenze riportate nell’incidente con la moto domenica 5 settembre a Quarrata. E’ stata la fidanzata di "Xedra", nome con il quale l’influencer – molto noto in ambito motociclistico – era conosciuto nel mondo social, a far sapere ai follower del giovane l’intenzione di organizzare una funzione religiosa per permettere ai tanti fan di ricordare Fabrizio e pregare per lui.

Una decisione presa in accordo con i genitori e i familiari del 20enne. Il ragazzo era residente in Sicilia a Termini Imerese, in provincia di Palermo, e i funerali si svolgeranno la settimana prossima nella sua terra di origine, nella città di Marineo. La data e l’orario saranno comunicati non appena arriverà (nelle prossime ore) dall’autorità giudiziaria il nulla osta per la sepoltura. Anche per permettere di esprimere il proprio dolore a coloro che avranno difficoltà a raggiungere la Sicilia, è stato scelto di celebrare una messa in ricordo di Fabrizio a Pistoia, città dove si trovava in vacanza ospite della fidanzata, nei giorni in cui poi è avvenuta la tragedia.

L’incidente è accaduto nella zona industriale di Quarrata all’incrocio tra le vie Palatucci e Modena, dove il 20enne sulla sua Ktm 125 Sx motard si è scontrato con un altro ragazzo che montava una Tm 125 motard, riportando le conseguenze più gravi: è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove purtroppo è rimasto in coma irreversibile fino al decesso martedì mattina. Sul posto erano intervenute la Croce rossa piana pistoiese e la Misericordia di Agliana, i vigili del fuoco di Pistoia e per i rilievi e raccogliere le prime testimonianze i Carabilieri di Serravalle.

"Adesso si tratta di capire cosa sia successo esattamente – ha dichiarato Massimiliano Bartolacci, consulente dello Studio3A - Valore Spa, società specializzata in tutela e risarcimenti cui si è rivolta la famiglia Di Fabrizio Mannino – per questo abbiamo accolto favorevolmente il fatto che il sostituto procuratore abbia ritenuto di disporre una perizia cinematica per ricostruire e accertare la dinamica, le cause e le responsabilità del drammatico incidente". L’incarico sarà conferito dal pm Leonardo De Gaudio nella giornata odierna, presso gli uffici della Procura, a un proprio consulente tecnico d’ufficio. "Alla perizia parteciperà anche l’ingegner Nicola Bartolini – aggiunge Bartolacci – come consulente tecnico per la parte della famiglia della vittima".

La Procura di Pistoia non ha ordinato l’autopsia sulla salma di Mannino, reputando sufficienti le risultanze emerse dal primo esame esterno sul corpo, che è stato effettuato nel pomeriggio di giovedì 7 settembre presso la medicina legale dell’ospedale di Pistoia. "E’ stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’altro motociclista coinvolto nello scontro", fanno infine sapere dall’ufficio legale dello Studio3A - Valore Spa.