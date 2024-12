Celebrazione dedicata a Santa Barbara

Festa di Santa Barbara anticipata di qualche giorno ma ricca della tradizionale suggestione. L’occasione è stata quella di celebrare il fruttuoso rapporto che la Parrocchia di Campo Tizzoro intrattiene con le realtà che vivono nel borgo ex capitale industriale della Montagna. La celebrazione della giornata si è aperta con la lettura, da parte del Comitato Parrocchiale, del saluto di benvenuto, in particolare per le autorità e associazioni presenti. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Limestre sono intervenuti con due pattuglie, ma sono rimasti solo una quindicina di minuti, a causa di emergenze. È stata l’occasione per ringraziare e omaggiare anche Tiziana Vignozzi e Roberta Zorzo che, durante l’estate hanno fatto una donazione alla Parrocchia di Campo Tizzoro. Al termine della messa è stata letta la Preghiera a Santa Barbara approvata dal vescovo Giuseppe De Bernardi in occasione della Consacrazione della Chiesa il 20 Agosto 1940. Il momento in cui l’emozione è diventata palpabile si è vissuto quando sono intervenuti il maresciallo dei Carabinieri di Campo Tizzoro e il Comandante Dario Codogni, che ha letto la preghiera Virgo Fidelis, seguiti poi dal Gruppo Alpini “Aldo Pagliai“e Remo Corrieri ha letto la Preghiera dell’Alpino, Roberto Rimediotti, consigliere del Comune San Marcello Piteglio, la Pubblica Assistenza di Campo Tizzoro-Bardalone- Pontepetri e l’Auser Montagna Pistoiese. Poi il parroco, don Gordiano, a nome di tutto il Consiglio Parrocchiale, ha omaggiato gli intervenuti con un riconoscimento in memoria di Santa Barbara. Per finire è stato offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Andrea Nannini