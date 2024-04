C’è Montebianco-Quarrata. Pescia di scena a Cecina

Un fine settimana di serie C campale. Per l’ottavo turno di ritorno del girone B di C femminile, domani sono in programma dalle 21 Volley Aglianese – Punto Sport Poggio a Caiano (Pala Capitini di Agliana) e Montebianco – Blu Volley Quarrata (palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole). Per la nona giornata di ritorno del girone C di C donne, dalle 21.15 a Cecina in campo Baia del Marinaio – Delfino Pescia. Infine, per l’ottavo turno di ritorno di C maschile, ultima gara casalinga per la Zona Mazzoni, che ospiterà il Cus Pisa dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia. Per Agliana, una sfida da vincere in chiave-salvezza diretta: le neroverdi aglianesi sono terz’ultime a 15, le rivali penultime a 14. Guai a sbagliare ancora una volta. "Contro Montebianco sarà una partita complicata. In più ha il fattore campo: in casa ha più punti di riferimento e per batterlo ci vorrà un bel Blu Volley – le parole del coach mobiliero Davide Torracchi –. Montebianco ha i centrali forti e può far male sugli esterni. La mia squadra è libera di testa e sa che per restare agganciata alle posizioni di vertice deve vincere".

G.B.