C’è la fiera. Cambia la viabilità

Domenica 19 gennaio, per l’intera giornata, è in programma la Fiera di viale Adua e, così, cambia la viabilità dalle 8 alle 21. In viale Adua, nel tratto che va dal civico 40 a via San Biagio in Cascheri, divieti di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli legati alla manifestazione e i mezzi di soccorso ed emergenza, che potranno transitare lungo un’apposita corsia. Previsto il percorso alternativo lungo via San Biagio in Cascheri, via Salvo D’Acquisto, via dello Spartitoio e viceversa alle intersezioni con via San Biagio in Cascheri e via dello Spartitoio. In prossimità dell’intersezione con viale Adua, nelle vie Don Minzoni e Vivaldi sarà istituito il divieto di transito. In via dei Panconi, nel tratto da viale Adua a via Melani, saranno vietati sosta e transito.